Наразі за новою програмою навчаються 15 учнів

На базі Острозького вищого професійного училища на Рівненщині відкрили першу в області лабораторію, де навчають ремонтувати та обслуговувати генератори. Наразі за такою програмою навчаються 15 учнів. Термін курсу – один рік.

Як розповів «Суспільному» директор департаменту освіти Петро Коржевський, потреба в таких спеціалістах виникла через велику кількість генераторів, які є в Україні.

«Враховуючи те, що, за неофіційною статистикою, в Україну в'їхало два мільйони генераторів, ми розуміємо, що їх потрібно обслуговувати. Ми вирішили облаштувати таку лабораторію, щоби навчити молодих людей користуватися, обслуговувати й в майбутньому ремонтувати генератори», – зазначив чоловік.

Загалом на облаштування нового навчального простору витратили майже 2 млн грн. За даними Петра Коржевського, це частина грошей з обласного бюджету, інша – спеціальний фонд від проходження учнями виробничої практики.

Також директор департаменту освіти додав, що, окрім слюсарів, опанувати навички обслуговування генераторів можуть усі охочі. Після закінчення навчання фахівці зможуть працевлаштуватися у різні сервісні центри з ремонту генераторів, чи відкрити власний бізнес.

«Ми не є бізнесом, який буде приймати генератори на ремонт. Ми будемо надавати якісь елементарні послуги в першу чергу закладам освіти, в нашій сфері, але основне завдання – навчити людей обслуговувати генератори», – зазначив Петро Коржевський.