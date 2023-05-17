Підприємство відкриють на базі занедбаного плодоконсервного заводу в селі Оженин

На Рівненщині збудують міні-завод для заморожування ягід. Будівництво відбудеться в межах українсько-швейцарського проекту з вирощування органічного плодоовочівництва.

Як повідомили у Рівненській військовій адміністрації, завод відкриють у селі Оженин Острозької громади. На підприємстві можна буде зберігати 60 тонн продукції. Його хочуть розмістити на території занедбаного плодоконсервного заводу, який перестав працювати в 2001 році.

Будівництво заводу відбудеться в межах українсько-швейцарського проекту Organic Trade for Development. Його учасницями стали Гощанська, Корецька, Острозька та Привільненська громади. Триватиме він до кінця року, бюджет становить 390 тис. євро. Акцент проекту – діти, молодь та жінки.

Проект передбачає не лише будівництво заводу, а й навчання органіці дітей та молоді, а ще роздачу 50 тисяч саджанців малини.

«Зимою 92 жителів чотирьох громад ми вже навчили теорії органічного плодоовочівництва. Тепер розпочинається польовий етап навчання. Практикуватимуться на органічній ягідній фермі. І вже восени отримають перші саджанці малини, яку самостійно вирощуватимуть на своїй землі. Плануємо роздати понад 50 тисяч саджанців», – розповів керівник проекту «Розвиток органічного ягідництва в об’єднаних територіальних громадах» Костянтин Січной.