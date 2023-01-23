Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль зустрівся з представником компанії, яка запустить виробництвоН

На Рівненщині відкриють швейне виробництво, продукцію якого продаватимуть за кордон. Планується, що на підприємстві виготовлятимуть чоловічий та жіночий одяг за допомогою автоматизованої лінії. Виробництво запустить та ж компанія «Текстиль-Контакт», яка раніше вирішила відкрити в Привільненській громаді на Рівненщині еко-парк з вирощування технічних конопель.

Про відкриття швейного виробництва стало відомо в понеділок, 23 січня, після повідомлення прес-служби Рівненської обласної військової адміністрації. Виробництво відкриє торгово-виробнича група «Текстиль-Контакт».

«У листопаді минулого року ми підписали меморандум з «Текстиль-Контакт» про старт проєкту на території Привільненської громади. Мова йде про перший індустріальний ЕКО-парк технічної (не наркотичної) коноплі. А вже сьогодні підприємство планує створити швейне виробництво», – розповів начальник ОВА Віталій Коваль.

Для реалізації проєкту залучать близько 7,8 млн євро іноземних інвестицій на відкриття автоматизованої лінії для пошиття чоловічого та жіночого одягу. Всю продукцію планують продавати в країни Європи та США.

Згідно з даними на YouControl, підприємство зареєстроване у Києві. Його власником є український бізнесмен Олександр Соколовський. Його найбільшим активом якраз і є «Текстиль-Контакт», який включає і компанії з виробництва одягу, так і компанії з продажу готової продукції.