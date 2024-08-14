Слідчі првели обшук у помешканні підозрюваної

Правоохоронці викрили 19-річну адміністраторку Telegram-каналу про місця роздачі повісток у Рівненській області. За перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань їй загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили 14 серпня в СБУ.

За даними слідства, підозрювана регулярно розповсюджувала інформацію щодо проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцями РТЦК та СП на території одного з колишніх райцентрів Рівненської області.

Під час проведених санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у 19-річної зловмисниці мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Дівчині оголосили про підозру за ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.