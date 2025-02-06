«С. Параджанов. Відкладена прем'єра» був створений у 1995 році

На Роттердамському міжнародному кінофестивалі показали документальний короткометражний фільм «С. Параджанов. Відкладена прем'єра» українського режисера Юрія Рєпіка. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на сайт кінофестивалю.

Стрічка розповідає про київський період творчості Сергія Параджанова, про те, як його відсторонили від роботи, коли у світі захоплювалися «Тінями забутих предків», зокрема відзначили Кубком міжнародного кінофестивалю в Римі.

Документальна картина розповідає про те, як Параджанов знімав «Київські фрески» та не зміг їх завершити через звинувачення в «імпресіонізмі, пронизаному ідеєю пацифізму».

Цей документальний фільм віднайшли режисер Олексій Радинський та продюсерка Люба Кнорозок в архіві студії «Національна кінематека України».

«Швидше за все, цей фільм буде вперше показаний з 1995-го, а можливо, взагалі вперше. Знаючи, яка тоді була ситуація, він міг взагалі не мати публічного показу. А це дуже цікаве есе про «Київські фрески, про віднайдення копій проб до «Київських фресок» режисера Юрія Репіка. Ми довго намагалися знайти хоч якусь інформацію про цього режисера, який працював на Київнаукфільмі в 1990-ті, щоб запросити його до Роттердама, але, на жаль, минулого тижня отримали інформацію, що він пішов з життя кілька років тому», — розповів Радинський LB.ua.

Крім того, на фестивалі відбулась прем'єра документального фільму узбецького режисера Алі Хамраєва про Сергія Параджанова «Бузковий вітер Параджанова». Нагадаємо, у 2024 році у світі відзначали 100-річчя Сергія Параджанова.

Нагадаємо, фільм Олексія Радинського «Спеціальна операція» про окупацію ЧАЕС покажуть на Берлінському кінофестивалі.