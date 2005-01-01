На Самбірщині 21-річна пішохідка опинилась у реанімації після наїзду авто

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 10:242120

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У п'ятницю, 1 червня, ввечері на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород 21-річна дівчина потрапила під колеса автомобіля. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

ДТП трапилась близько 20:30 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород в одному з сіл Самбірського району.

25-річний водій автомобіля Ford скоїв наїзд 21-річну місцеву мешканку. З тілесними ушкодженнями дівчину було госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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