На сайті «Укрзалізниці» з'явилася функція пошуку квитків з пересадкою

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 14:582290

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В онлайн-сервісі «Укрзалізниці» (booking.uz.gov.ua) з'явилася функція пошуку квитків із пересадкою, пише LB.ua.

У разі відсутності квитків на прямий поїзд система пропонує альтернативний маршрут із зазначенням станції пересадки і часом очікування. У цьому разі потрібно обрати квиток у кожному поїзді, після чого оплатити їх разом.

Якщо квитки на прямий поїзд відсутні, тоді система пропонує альтернативу

До слова, від 16 січня у міжнародних касах «Укрзалізниці» дозволили розраховуватись платіжними картками.

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