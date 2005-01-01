У міжнародних касах «Укрзалізниці» дозволили розраховуватись платіжними картками

«Укрзалізниця» планує розширювати мережу міжнародних залізничних кас

З 16 січня розраховуватись за квитки у міжнародних касах ПАТ «Укрзалізниця» можна за допомогою платіжних карток. Про це у Twitter повідомив виконувач обов'язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку», - написав він.

Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в

міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами. Розширюємо і мережу міжнародних залізничних кас. pic.twitter.com/uDhQ5Up4EE — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 16 січня 2018 р.

За словами Кравцова, таким чином залізниця усунула неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами.

Як інформував ZAXID.NET, «Укрзалізниця» планує розширювати мережу міжнародних залізничних кас.