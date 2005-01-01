«Укрзалізниця» відкриє нові каси через попит на поїздки до ЄС

«Укрзалізниця» збільшить кількість міжнародних кас через зростання обсягів перевезень пасажирів до країн Євросоюзу. Про це 5 січня повідомило « Громадське ».

Відповідну заяву зробив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов. Розширювати мережу міжнародних квиткових кас розпочнуть із регіональної філії «Донецька залізниця»: такі каси відкриють у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську.

«Ми працюємо з колегами з інозалізниць для створення можливості продажу квитків через інтернет на поїзди міжнародного сполучення. Наразі відпрацьовуємо нормативні та технічні питання», — додав Євген Кравцов.

Нагадаємо, що у 2017 році кількість пасажирів, що подорожували з України до Європи залізницею, зросла у 5,5 разів, порівняно з 2016 роком. За 11 місяців поїздами за кордон подорожували 205 тисяч пасажирів.

Зараз «Укрзалізниця» має маршрути до Угорщини, Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії, Австрії та Чехії (з пересадкою у Словаччині).