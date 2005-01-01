47-річному львів’янину плеснув кислотою в лице колишній чоловік його коханки

У понеділок, 26 березня, на вул. Чукаріна, що у Сихівському районі Львова, чоловік вилив у обличчя 47-річному львів’янину кислоту. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, о 09:50 до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з львівських лікарень був доставлений 47-річний львів’янин, якому встановлено діагноз «опіки кислотою другого ступеня восьми процентів шкіри голови та опік очей».

Як уточнив ZAXID.NET завідувач опікового центру 8-ї міської клінічної лікарні Василь Савчин, у постраждалого збережений зір. Наразі не встановлено, якою хімічною речовиною його облили.

Як встановили поліцейські, потерпілого облив кислотою 53-річний колишній чоловік його співмешканки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.