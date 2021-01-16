Чому українці так часто труяться чадним газом.

У ніч проти 16 січня приблизно о 1:00 у п’ятиповерхівці на вул. Кавалерідзе, 27 чадним газом отруїлися троє людей, у тому числі трирічна дитина.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, потерпілих госпіталізували в лікарні Львова, дорослі – 45-річний чоловік та 37-річна жінка – перебувають у стані середньої важкості, дитина – у важкому стані.

Квартира обладнана настільною газовою плитою ПГ-1 та двофункційним газовим котлом. Аварійна бригада «Львівгазу» припинила подачу газу до котла.

Обставини події встановлює поліція.