Відключення пов’язане з аварійними роботами на магістральній тепловій мережі

У вівторок, 27 жовтня, призупинять подачу гарячої води на низці вулиць у Сихівському районі у Львові. За інформацією ЛМКП «Львівтеплоенерго», подачу гарячої води призупинено до 20:00. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Як йдеться у повідомленні, відключення пов’язане з аварійними роботами на магістральній тепловій мережі. Роботи планують завершити до 20:00 27 жовтня.

Без теплої води залишаться мешканці таких вулиць:

• вул. Бориса Антоненка-Давидовича: 1, 2, 3, 7, 9;

• вул. Богдана-Ігоря Антонича: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32;

• вул. Володимира Вернадського: 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

• вул. Гетьмана Павла Полуботка: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

• вул. Демнянська: 4а, 4, 6а, 8, 16, 24;

• вул. Олександра Довженка: 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22;

• вул. Михайла Драгана: 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30;

• вул. Зубрівська: 1, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25а, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 36а, 38;

• вул. Івана Кавалерідзе: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9а, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21;

• вул. Коломийська: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9б, 9а, 9, 10, 12, 13а, 13, 14, 15а, 15, 16а, 16, 18, 19а, 19, 23;

• вул. Анатолія Кос-Анатольського: 2, 4, 12, 14, 16, 18, 22;

• вул. Антона Манастирського: 1, 2, 3а, 3, 5, 7;

• вул. Морозна: 8, 12, 19а, 19, 21а, 21, 27, 31, 37, 39;

• вул. Освицька: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

• вул. Сихівська: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10а, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30;

• вул. Михайла Гориня: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 15, 17а, 17, 17б, 19, 21а, 21, 23, 25а, 27а, 27, 29а, 31а, 31, 39;

• вул. Кирила Трильовського: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33;

• вул. Гната Хоткевича: 6, 10, 12, 14, 16а, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;

• вул. Хуторівка: 30, 32, 34, 36, 40, 42;

• просп. Червоної Калини: 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 85а, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135;

• вул. Віктора Чукаріна: 1б, 1, 1а, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

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