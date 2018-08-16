На станції Підзамче у Львові люди перекрили залізничну колію

На станції Підзамче люди перекрили колію

У четвер, 16 серпня, близько 18 години люди перекрили колію на станції Підзамче. Причина перекриття – пасажири не змогли сісти у поїзд, який курсує до Здолбунова.

Люди скаржаться, що 4-ох вагонів, які є в електричці, недостатньо, аби нормально перевезти усіх пасажирів. Пасажири просили дати додаткові вагони або поїзд, аби доїхати до станції Здолбунів.

За інформацією працівника поліції Ігоря Зінкевича, через перекриття колії на станції Підзамче також була затримка у русі електрички, яка курсує до Ковеля.

ZAXID.NET не вдалося отримати офіційного коментаря Львівської залізниці.

Близько 19:45 на станцію Підзамче прибула ще одна електричка з шести вагонів сполученням Львів – Здолбунів. Люди розблокували колію.

Як у п'ятницю, 17 серпня, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, через блокування колії відбулася затримка в русі 10 поїздів, зокрема: № 6096 «Львів- Рівне» затримався на 1 год. 34 хв.; № 6054 «Львів- Ковель» затримка 1 год. 49 хв.; № 134 «Івано-Франківськ – Миколаїв»– 1 год. 35 хв.; № 706 – 1 год. 20 хв.; № 18 – 1 год.; № 6045 – 45 хв.; № 6057 – 25 хв.; № 749 – 20 хв.; № 144 – 12 хв.; № 6052 – 25 хв.

Також зазначено, що колію заблокували пасажири поїзда №6096 сполученням Львів – Рівне.