На станції Підзамче від ураження струмом загинув 18-річний юнак

Ввечері 29 січня на залізничній станції Підзамче у Львові загинув 18-річний юнак. Його вразило струмом від контактної мережі.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, випадок трапився о 21:54.

«На станції Підзамче Львівської залізниці, мешканець м. Львова 2001 року народження виліз на залізничний вагон та був смертельно уражений струмом», — зазначено у повідомленні.

Як уточнили у прес-службі ДСНС, рятувальні підрозділи не залучались.

Речник Львівської залізниці Андрій Везденко уточнив ZAXID.NET, що юнак виліз на цистерну.

«За попередньою інформацією, хлопець зайшов у заборонену зону і виліз на вагон-цистерну у вантажному парку. Після ураження струмом він впав на землю», — розповів Андрій Везденко.

За ймовірною версією, юнак був не один і виліз на рухомий склад для того, щоб зробити селфі.

Обставини трагічного випадку з'ясовують слідчі.