Злочинці викрадали сиру нафту, а потім перевозили її в автоцистернах

У середу, 23 вересня, на території Львівської області виявили «врізку» у магістральний нафтопровід «Дружба». За інформацією Львівської обласної прокуратури, в одному з селищ Стрийського району виявили міні-завод із викачування нафти з нафтопроводу «Дружба». За допомогою електромоторів високого тиску та іншого обладнання зловмисники викрадали сиру нафту, а потім перевозили її в автоцистернах.

«Під час обшуку правоохоронці виявили вантажний автомобіль марки Volvo, припаркований неподалік нежитлового приміщення, в який було завантажено орієнтовно 150 т пального, а також резервуари для зберігання, обладнання для перекачування, транспорт для перевезення пального та іншу спецтехніку», – повідомили у прокуратурі.

Фото поліції

Наразі зразки вилучених нафтопродуктів скерували на експертизу. Крім цього, встановлюють суму викраденого та суму збитків, заподіяних внаслідок незаконної «врізки» у нафтопровід.

Наразі в поліції не повідомляють інформацію про осіб, які займалися незаконним викачуванням нафти, пояснивши, що наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці проводять розшукові дії для встановлення організаторів та осіб, які причетні до злочину. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів). Призначені експертизи, встановлюють обставини та усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

За скоєне зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.