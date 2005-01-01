На Святій горі в Єрусалимі демонтували подаровану росіянами статую царя Давида

Ортодокси негативно сприйняли пам'ятник у Старому місті і періодично його нівечили

На горі Сіон, у Старому місті Єрусалиму знесли пам'ятник царя Давида, який близько 10-ти років тому був встановлений російським благодійним фондом Святителя Миколи Чудотворця. Раніше статую не раз псували і не завжди швидко реставрували. Свідком цієї події став історик-релігієзнавець Михайло Тувалу, який опублікував на своїй сторінці в Facebook відеозапис та фотографії.

Як зазначається, згідно з другою біблійною заповіддю з десяти, даних Богом Мойсею, скульптурне зображення людини заборонено. Дозволяються пам'ятники, в яких є якась вада на обличчі або особа повинна бути зображена більш абстрактно. З цієї причини релігійні ортодокси негативно сприйняли установку в Старому місті пам'ятника і періодично відбивали на ньому фрагменти конструкції. На даний час цар Давид фактично безносий.

За словами рабина гори Сіон Мордехая Гольдштейна в основному задумі особа царя Давида мала бути виконана в більш абстрактній манері, але в початковий проект внесли зміни. Рабин відзначив, що проблема полягає в формі вуха цього пам'ятника. «Якщо вуха немає або є в наявності дефект, при якому вухо наполовину відрізане, - ця конструкція має право на існування. Так постановив при обговоренні статуї найбільший духовний авторитет рабин Йосеф Шалом Ельяшів. Тому що не існує скульптури людини без вух. Але якщо, дивлячись на статую Давида, у нас створюється враження, що вухо ціле і неушкоджене і лише приховано за волоссям - тоді це недозволено», - пояснював Гольдштейн.

Пам'ятник Царю Давиду встановили в жовтні 2008 року в Єрусалимі неподалік від місця, де, як вважають, є гробниця Давида («Кевер Давид»), під стінами церкви Успіння Богородиці. Відлиту з бронзи статую царя іудеїв ізраїльській владі подарував благодійний фонд Святителя Миколая чудотворця, який є некомерційною організацією. На освячення пам'ятника приїжджала російська делегація зі 120-ти чоловік. Автором проекту був скульптор Олександр Дьомін.