Ізраїль офіційно повідомив про вихід з ЮНЕСКО

ЮНЕСКО – спеціалізована установа ООН, що відповідає за питання освіти, науки і культури

У п’ятницю Ізраїль офіційно оголосив про вихід із Організації ООН з питань освіти, науки і культури. Про це повідомила генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле, інформує Deutsche Welle.

Азуле додала, що «дуже сильно шкодує» щодо цієї події.

Рішення Ізраїлю має набути чинності 31 грудня 2018 року.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Натаньяху заявив, що країна прийняла рішення вийти зі складу ЮНЕСКО слідом за США.

12 жовтня Державний департамент США офіційно оголосив про вихід країни зі складу ЮНЕСКО.

Вашингтон пояснив своє рішення необхідністю фундаментальної реформи в організації та триваючою «антиізраїльською упередженістю», оскільки в 2011 році ЮНЕСКО надала Палестинській автономії статус повноправного члена, що викликало обурення США і Ізраїлю і збільшенням заборгованості в організації.

До слова, ЮНЕСКО – спеціалізована установа ООН, що відповідає за питання освіти, науки і культури. Організація була створена в 1945 році, її штаб-квартира розташована в Парижі. До складу ЮНЕСКО входять 195 держав.