Україна завершила переговори про зону вільної торгівлі з Ізраїлем

Наразі точну дату підписання угоди ще не визначено

Україна та Ізраїль 28 березня завершили переговори щодо Угоди про вільну торгівлю. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У повідомленні відзначено, що глави української та ізраїльської делегацій погодили завершення переговорного процесу щодо положень Угоди про вільну торгівлю між урядами України та Ізраїлю.

«Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем буде сприяти розвитку промисловості та переробного виробництва в Україні завдяки співпраці та кооперації українських та ізраїльських підприємств», –зазначив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

За словами міністра, угода зробить експорт до Ізраїлю дешевшим – шляхом скасування або зменшення ввізних мит, та швидшим – завдяки домовленостям щодо спрощення митних процедур. Вже нині торгівля між Україною та Ізраїлем демонструє зростання, наголосив міністр.

Глави делегацій також затвердили подальший план дій для підписання Угоди. Сторони очікують, що лібералізація ринків товарів стане поштовхом для зростання обсягів торгівлі.

Як розповіла заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська, єдиним винятком серед нехарчових товарів у режимі вільної торгівлі з Ізраїлем буде ювелірна продукція, пише «Європейська правда».

«Наші попередні оцінки – від лібералізації торгівлі з Ізраїлем в першу чергу виграють ті галузі, чиї товари вже представлені на цьому ринку. Втім, перспективи є у всіх – за непродовольчими товарами маємо лише один виняток – це ювелірна продукція», – розповіла вона.

«Із продовольчої продукції маємо декілька виключень, а також на низку товарних груп, зокрема: окремі види молочної продукції, олія, пшениця - встановлено безмитні квоти. Загалом, десь по 60% товарних груп обнуління мит відбувається з початку дії ЗВТ, по решті – існують перехідні періоди на рівні 3, 5 та 7 років від старту угоди», – додала Наталія Микольська.

До слова, у 2017 році українські підприємства експортували до Ізраїлю товарів і послуг на 781,2 млн доларів США, тобто на 19,1% більше, ніж 2016 року.