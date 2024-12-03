У серіалі буде багато екшену

Прем’єра серіалу «Прикордонники» відбулась у понеділок, 2 грудня. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

«Вересень 2021 року. Молоді курсанти вступають до Національної академії ДПСУ. Їхній шлях починається під пильним наглядом суворого наставника – героя АТО Івана Криницького. Його методи навчання жорсткі, але справедливі, адже він упевнений: на Україну чекають важкі часи, і курсанти мають бути готовими до реальних викликів», – йдеться у синопсисі серіалу.

Ідея зняти серіал про курсантів виникла під час візиту творчої групи в Національну академію ДПСУ ім. Богдана Хмельницькогоі одразу знайшла підтримку військових.

«Прикордонники – складова частина сил безпеки і оборони України, тож у серіалі не можна було допустити якихось помилок або неточностей. Під час написання сценарію і протягом усього знімального процесу наші військовослужбовці виступали в ролі консультантів – саме для того, щоб у стрічці все було максимально реалістично. Була надана інформація про те, які завдання зараз виконують підрозділи Державної прикордонної служби, чому навчають курсантів у закладі, а також куди їх можуть залучати на військову службу після навчання, зважаючи на виклики, які зараз має Україна», – розповідає Андрій Демченко, прес-секретар ДПСУ.

Більшість сцен серіалу «Прикордонники» було знято в Києві та Київський області, також глядачі можуть побачити навчання курсантів.

у серіалі буде багато екшену – бійки, погоні, вибухи, перестрілки. Деякі трюки актори виконували самостійно.

«Події стрічки торкаються перших днів повномасштабного вторгнення, тож будуть і бойові сцени. У мене, безумовно, була спортивна підготовка, але траплялись різні неочікувані моменти. Наприклад, коли я мав кидати гранату, щоб відволікти увагу ДРГшників, а потім приєднатися до бою. Кидаю гранату, вибух, біжу по схилу і несподівано падаю, стрімголов кувирком влітаю в кадр… Потім з’ясувалося, що зняли дуже круту сцену», – розповідає актор Євгеній Ламах.

Фільм створений за підтримки Державного агентства з питань кіно.

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Режисером серіалу є Олексій Єсаков. Сценарій написали Микола Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк і Кирило Тимченко, які консультувалися з військовими та прикордонниками.Головну роль у серіалі зіграв актор театру і кіно Володимир Ращук, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем та доєднався до легіону «Свобода». Він також був консультантом із військових питань. В серіалі також знімались Євген Ламах, Катерина Варченко, Анастасія Іванюк, Анастасія Нестеренко, Ігор Портянко, Андрій Самінін та інші.

Поет, музикант, письменник, а віднедавна і військовослужбовець Сергій Жадан та композитор Євген Турчінов написали для серіалу пісню «Чужий».

«Кордон – лінія, що окреслює межі нашої присутності. Люди, які тримають цю лінію, насправді оберігають периметр нашої свободи. Для нас великою честю було долучитись до історії про наших прикордонників і написати про них пісню. Сьогодні світ чітко поділився на своїх і чужих. Чужі загрожують нашому існуванню. Свої роблять усе можливе, аби захистити свою країну та її майбутнє. Ми тримаємось своїх. Разом у нас усе вийде!», – написав Сергій Жадан.