Злочинна група на Тернопільщині підробила пральні порошки відомих марок на 13 млн грн
Пральні засоби Ariel, Tide та інші розвозили гуртовими партіями по області
П’ятеро жителів Тернопільщини причетні до незаконного виготовлення та продажу порошків відомих марок. Вони облаштували цех в одному зі складських приміщень у Чортківському районі, де фасували пральні засоби та звідти розвозили по магазинах. Суми збитків оцінюють в 13 млн грн.
Організатор незаконного бізнесу – житель Чорткова. До роботи він долучив свою сестру та ще трьох спільників, повідомили в пресслужбі головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Для виробництва порошку організатор винайняв склад, де в кількох приміщеннях виготовляли пластикову тару, змішували хімічні компоненти, розливали та клеїли логотипи відомих марок на товар.
Двоє спільників займалися фасуванням, транспортуванням, обліком і збутом продукції. Товар продавали гуртовими партіями в різні магазини. Загалом підробляли порошки Ariel, Tide, Lenor, Dash та Persil. Незаконний бізнес працював з грудня 2025 року по квітень 2026 року, додали в прокуратурі Тернопільської області.
У квітні правоохоронці провели 26 обшуків на території Тернопільської та Львівської областей. Вилучили майже 9 тисяч літрів фальсифікованих пральних засобів, понад 16 тисяч етикеток, виробниче обладнання, автомобілі та готівку. За висновками експертиз, діяльність зловмисників завдала двом міжнародним виробникам The Procter & Gamble Company та Henkel AG & Co. KGaA шкоди на майже 13 млн грн.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Слідчі поліції повідомили про підозру організатору за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 229, а чотирьом виконавцям – за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, вчинене у складі організованої групи). Кожному з них загрожує штраф до 255 тис. грн та конфіскації продукції і знарядь, за допомогою яких виготовили фальсифікат.