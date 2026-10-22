Цех облаштували на складі в Чортківському районі

П’ятеро жителів Тернопільщини причетні до незаконного виготовлення та продажу порошків відомих марок. Вони облаштували цех в одному зі складських приміщень у Чортківському районі, де фасували пральні засоби та звідти розвозили по магазинах. Суми збитків оцінюють в 13 млн грн.

Організатор незаконного бізнесу – житель Чорткова. До роботи він долучив свою сестру та ще трьох спільників, повідомили в пресслужбі головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Для виробництва порошку організатор винайняв склад, де в кількох приміщеннях виготовляли пластикову тару, змішували хімічні компоненти, розливали та клеїли логотипи відомих марок на товар.

Двоє спільників займалися фасуванням, транспортуванням, обліком і збутом продукції. Товар продавали гуртовими партіями в різні магазини. Загалом підробляли порошки Ariel, Tide, Lenor, Dash та Persil. Незаконний бізнес працював з грудня 2025 року по квітень 2026 року, додали в прокуратурі Тернопільської області.

У квітні правоохоронці провели 26 обшуків на території Тернопільської та Львівської областей. Вилучили майже 9 тисяч літрів фальсифікованих пральних засобів, понад 16 тисяч етикеток, виробниче обладнання, автомобілі та готівку. За висновками експертиз, діяльність зловмисників завдала двом міжнародним виробникам The Procter & Gamble Company та Henkel AG & Co. KGaA шкоди на майже 13 млн грн.

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Слідчі поліції повідомили про підозру організатору за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 229, а чотирьом виконавцям – за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, вчинене у складі організованої групи). Кожному з них загрожує штраф до 255 тис. грн та конфіскації продукції і знарядь, за допомогою яких виготовили фальсифікат.