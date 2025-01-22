Цій спеціальності навчається 60 курсантів

В Збаражі на Тернопільщині відкрили перший в Україні навчальний центр для підготовки операторів дронів. На його облаштування виділили понад 10 млн грн з державного й обласного бюджетів. Наразі на спеціальності навчається 60 курсантів. Вони вивчають специфіку різних типів безпілотних систем і вчаться виготовляти до них деталі.

Центр для підготовки операторів дронів розташований в одному із корпусів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Він обладнаний симуляторами та кабінетами, де викладачі та спеціалісти навчатимуть збирати та розбирати дрони.

Професійний навчальний заклад взяв участь в державному проєкті від Міністерства освіти і науки «100 майстерень». В рамках цієї програми для коледжу закупили спеціальні 3D-принтери, столи, техніку, а також близько 20 дистанційно керованих апаратів, які вивчатимуть студенти, повідомило «Суспільне.Тернопіль».

«В нас є, починаючи від безпілотних апаратів, які можуть плавати над або під водою. Також є апарати, які можуть їздити по землі й літати. З цікавих – маємо робопса», – розповідає викладач коледжу Віктор.

В Центрі є робопес, якого вивчають крусанти

За допомогою 3D-принтерів курсанти вчаться відтворювати різні запчастини для дронів, потім їх складають, ремонтують та проєктують.

На облаштування Центру виділили 10,44 млн грн – 7,3 млн грн з державного бюджету, 3,1 млн грн – обласного бюджету. За словами начальника коледжу з посиленою фізичною та військовою підготовкою Вадима Ластовицького, більшість грошей витратили на закупівлю дронів. Це приблизно 9,5 млн грн. Ще понад 600 тис. грн пішло на ремонти аудиторій та класів, які раніше були старими ангарами та гаражами.

Перший в Україні навчально-практичний центр, у якому навчатимуть операторів дистанційно керованих апаратів, відвідав міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. «Завдяки проєкту “100 майстерень” ми перетворюємо заклади профосвіти на підприємства, які готуватимуть молодь і не тільки, бо освіта дорослих теж є одним із завдань таких осередків, закладів освіти і центрів», – зазначив Оксен Лісовий.

Наразі у коледжі в Центрі для підготовки операторів дронів навчається 60 курсантів.