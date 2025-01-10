В Україні скоротять кількість коледжів та закладів профтехосвіти
Залишаться сильні установи, які відповідатимуть чітким критеріям і стануть основою нової мережі освіти
До кінця року в Україні зменшиться кількість закладів професійної освіти. Міністерство освіти і науки напрацювало методичні рекомендації для формування мережі таких закладів на 2026-2028 роки. Основна ідея – формування «ядра» освітніх закладів. Це будуть сильні установи, які відповідатимуть чітким критеріям і стануть основою нової мережі освіти. До них приєднають інші заклади. Про це повідомляє Education.ua.
МОН пропонує оптимізувати кількість закладів на основі аналізу таких даних:
- кількість зарахованих і випускників за кожною спеціальністю,
- працевлаштування випускників,
- результати ЗНО/НМТ,
- кількість дорослих, які проходили перепідготовку,
- стаж та кваліфікацію роботи педагогів,
- стан будівель,
- наявність гуртожитків тощо.
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У містах обласного значення і Києві пропонують такі вимоги:
- кількість студентів – не менше 800 осіб;
- набір вступників за потрібними ринку праці спеціальностями – не менше 75%;
- спецфонд (гроші, які заклад отримує від різних джерел, крім бюджетного фінансування) – не менше 20% бюджету закладу;
- працевлаштування випускників через три роки після завершення навчання – не менше 60%.
- наявність педагогів з вищою кваліфікацією, з науковими ступенями або званнями – на 5% більше, ніж середній рівень у закладах цього типу на певній території.
У районах:
- кількість студентів – не менше 500 осіб;
- виконання держзамовлення – 75% і більше;
- частка спеціального фонду – не менше 15%;
- працевлаштування випускників – через три роки після завершення навчання – не менше 60%.
Для учнів і студентів такі зміни передбачають сучасне обладнання і якісніші умови навчання, кваліфіковані викладачі та більше можливостей для працевлаштування після закінчення закладу. Засновники закладів повинні затвердити план реорганізації до кінця 2025 року.