Заклади профтехосвіти об'єднають між собою

До кінця року в Україні зменшиться кількість закладів професійної освіти. Міністерство освіти і науки напрацювало методичні рекомендації для формування мережі таких закладів на 2026-2028 роки. Основна ідея – формування «ядра» освітніх закладів. Це будуть сильні установи, які відповідатимуть чітким критеріям і стануть основою нової мережі освіти. До них приєднають інші заклади. Про це повідомляє Education.ua.

МОН пропонує оптимізувати кількість закладів на основі аналізу таких даних:

кількість зарахованих і випускників за кожною спеціальністю,

працевлаштування випускників,

результати ЗНО/НМТ,

кількість дорослих, які проходили перепідготовку,

стаж та кваліфікацію роботи педагогів,

стан будівель,

наявність гуртожитків тощо.

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У містах обласного значення і Києві пропонують такі вимоги:

кількість студентів – не менше 800 осіб;

набір вступників за потрібними ринку праці спеціальностями – не менше 75%;

спецфонд (гроші, які заклад отримує від різних джерел, крім бюджетного фінансування) – не менше 20% бюджету закладу;

працевлаштування випускників через три роки після завершення навчання – не менше 60%.

наявність педагогів з вищою кваліфікацією, з науковими ступенями або званнями – на 5% більше, ніж середній рівень у закладах цього типу на певній території.

У районах:

кількість студентів – не менше 500 осіб;

виконання держзамовлення – 75% і більше;

частка спеціального фонду – не менше 15%;

працевлаштування випускників – через три роки після завершення навчання – не менше 60%.

Для учнів і студентів такі зміни передбачають сучасне обладнання і якісніші умови навчання, кваліфіковані викладачі та більше можливостей для працевлаштування після закінчення закладу. Засновники закладів повинні затвердити план реорганізації до кінця 2025 року.