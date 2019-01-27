На трасі біля Львова за бійку з патрульним затримали чиновника Верховної Ради

53-річного чиновника Верховної Ради Юрія Сорочика обвинувачують у побитті львівського патрульного

На кільцевій дорозі біля Львова між Рудним та Рясне-Руською під час словесного конфлікту чиновник Верховної Ради побив патрульного. Інцидент стався близько 22:00 суботи, 26 січня. За неофіційною інформацією, учасником конфлікту виявився 53-річний керівник секретаріату парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Юрій Сорочик.

Першою про цей інцидент повідомила голова поліцейської комісії при Нацполіції Львівщини, журналістка НТН Вікторія Балицька. За її інформацією, конфлікт стався після того, як патрульні зупинили BMW X5, який їхав без увімкнених фар ближнього світла.

За кермом авто перебувала жінка, ймовірно, донька Юрія Сорочика, який сидів на пасажирському кріслі.

«За інформацією джерела, пасажир почав агресивно себе вести, ображати патрульних, а згодом вдарив одного із низ кулаком в лице. З'ясувалося, що агресивний пасажир Юрій Сорочик є керівником секретаріату комітету Верховноі Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Держслужбовця затримали і завезли у Шевченківський відділ поліції», – повідомила Вікторія Балицька.

Після конфлікту і патрульний, і Юрій Сорочик звернулися до лікарів. Перший мав підозру на черепно-мозкову травму, а другий заявив, що це патрульні його побили. Відомо також, що за фактом побиття патрульного відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 345 «Умисне заподіяння працівнику правоохоронних органів легких або середніх тілесних ушкоджень»).

На водійку BMW X5 у підсумку таки склали протокол про адмінпорушення. Додамо, що у Юрія Сорочика дві доньки – 31-річна Вікторія, яка є заступницею начальника Держміграційної служби Львівщини, та 19-річна Ангеліна, яка є керівницею ГО «Нескорені долею». Хто з них перебував за кермом, наразі невідомо.

Прес-служба Патрульної поліції Львівщини підтвердила інформацію, що такий інцидент справді стався учора вночі. Однак детальнішу інформацію пообіцяли оприлюднити згодом.

Зазначимо, що 53-річний Юрій Сорочик кілька разів балотувався у ВР від Християнсько-Демократичної партії України. Освіту отримував у ЛНУ ім. І. Франка (спеціальність «Правознаство»). Має почесне звання заслуженого юриста України. Раніше займав посади віце-президента Асоціації міні-футболу (футзалу) України та першого заступника голови Федерації футболу Львівщини.

Із 2002 року працює у ВР. Спершу як консультант секретаріату парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (2002-2003), згодом як завідувач цього ж секретаріату (2003-2014), потім як завідувач секретаріату комітету ВР із питань запобігання і протидії корупції (2014-2017), а від березня 2017 року він є главою секретаріату цього ж комітету.

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