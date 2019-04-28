На Великдень анонім повідомив про замінування кількох храмів у центрі Львова

На Великдень, 28 квітня, у Львові анонім повідомив про замінування Гарнізонного храму св. апп. Петра і Павла. Також є інформація про замінування інших храмів у центральній частині міста. Про це на Facebook повідомив настоятель храму о. Степан Сус.

«Гарнізонний храм замінували! Вибачте за незручності», – написав отець Степан Сус на своїй сторінці.

Він додав у коментарях, що окрім Гарнізонного храму замінували інші церкви у центрі Львова. Анонім надіслав повідомлення про замінування на електронну пошту поліції.

Як повідомили на Гарячій лінії міста, також надійшла інформація про замінування Преображенського храму (вул. Краківська, 21), Свято-Троїцького храму (вул. Антоновича, 100), церкви Святого Андрія (вул. Соборна, 5).

За словами очевидців, у храмах Львова працюють кінологи та вибухотехніки. Вірян евакуювали.