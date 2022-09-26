На виборах в Італії праві партії набирають понад 40% голосів

Італійські праві та крайні праві партії за попередніми даними здобувають впевнену перемогу на парламентських виборах в Італії. Про це свідчать кілька екзитполів, результати яких оприлюднені після закриття дільниць, пише «Європейська правда».

Зокрема, одне з опитувань свідчить, що права коаліція здобуває 42%, ліві – 28,3%, популісти з «5 зірок» – 16,4%. Схожі дані наводить опитування, яке замовляла агенція RAI. За її даними і у нижній, і у верхній палаті парламенту Італії правий блок отримує 41-45% (серед них лідирують «Браття Італії» з 22-26% голосів), ліві мають 25,5-29,5% (лідирують демократи із 17-21%)

RAI наводить також прогнозний розподіл місць, який суттєво відмінний за рахунок змішаної партійно-мажоритарної системи. За ним, праві партії отримують самостійну впевнену більшість в обох палатах.

У нижній Палаті депутатів вони отримують 227-257 з 400 мандатів, у верхній палаті, Сенаті, праві отримують 111-131 з 200 мандатів.

Три основні партії правого альянсу – «Брати Італії» Джорджії Мелоні, «Ліга» Маттео Сальвіні та Forza Italia Сільвіо Берлусконі мають різні позиції у важливих сферах.

Для прикладу, Мелоні рішуче виступила на підтримку жорсткої лінії щодо Росії, яку дотримуються НАТО та ЄС, пообіцявши зберегти санкції Заходу та продовжувати допомагати Києву зброєю. Берлусконі та Сальвіні, які в минулому часто висловлювали своє захоплення Путіним, були набагато менш однозначними. Лідер «Ліги» закликав до обережності щодо санкцій, тоді як Берлусконі викликав обурення в п’ятницю, коли сказав, що Путін вторгся в Україну, щоб встановити уряд «порядних людей».