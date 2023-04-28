Dixieland Band «Medicus є найстаршим джазовим колективом у Львові

У суботу та неділю, 29 та 30 квітня, у Львові відзначать міжнародний день джазу, який світ відзначає 30 квітня. Відзначається він з 2011 року та був започаткований ЮНЕСКО. Впродовж двох днів у місті, на різних локаціях лунатиме джаз.

29 квітня о 15:00 розпочнеться «Jazz Jam Day» у Львівському фаховому музичному коледжі ім. С. П. Людкевича, а о 19:00 у «Дзизі» пройде великий джем-сейшн музикантами з цілої України.

Джазовий марафон 30 квітня (Львівська національна філармонія, початок о 18:00) розпочне Lyudkevych Symphony Orchestra знаменитою «Рапсодією в стилі блюз», яка вже майже сто років залишається одним із найбільш популярних творів на перетині класики і джазу. Продовжить марафон найстаріший у Львові джазовий колектив – Dixieland Band «Medicus.

Окремою частиною концертної програми стане проект «Академії джазу». Участь у ньому візьмуть відомий український джазмен Ігор Закус разом із студентами і резидентами Київської муніципальної академії музики ім. Р. Глієра. Ще одним учасником буде Usein Bekirov Jazz Project, номінований на премію «Греммі», який виступить у супроводі музикантів-викладачів кафедри джазу та популярної музики Львівської музичної академії імені М. В. Лисенка, а також біг-бенд Академії «Lviv Jazz Orchestra».

Також на Lviv Jazz Days 2023 виступить відомий український ретро-бенд FIJI, музиканти якого зіграють імпровізації на теми українських пісень.

Докладніше про концерти можна прочитати на сторінці організаторів, Vinil Concert Agency.