На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами

За прогнозом Українського гідрометцентру, у суботу, 2 червня, на більшості території України очікується погода без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть дощі з грозами. А вже у неділю дощі пройдуть і у інших регіонах.

Вітер у суботу очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, удень 21-26°, у східній частині вночі 3-7° тепла, вдень 18-20°; в західних областях вночі 9-14°, вдень 23-28°.

За інформацією львівських синоптиків, у Львові та області вночі – без істотних опадів, а вранці та вдень в суботу очікуються дощі, грози з градом, а також шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. Температура у Львові та області становитиме 27-29° тепла.

У неділю, 3 червня, в західних, зокрема у Львівській, північних та Вінницькій областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза, на Прикарпатті помірні дощі; на решті території – без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на крайньому сході місцями 7-9°; вдень 23-28°, процитувала інформацію синоптиків агенція «Інтерфакс-Україна».