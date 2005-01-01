На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами

СуспільствоВолодимир Пиріг, 1 червня3830

За прогнозом Українського гідрометцентру, у суботу, 2 червня, на більшості території України очікується погода без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть дощі з грозами. А вже у неділю дощі пройдуть і у інших регіонах.

Вітер у суботу очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, удень 21-26°, у східній частині вночі 3-7° тепла, вдень 18-20°; в західних областях вночі 9-14°, вдень 23-28°.

За інформацією львівських синоптиків, у Львові та області вночі – без істотних опадів, а вранці та вдень в суботу очікуються дощі, грози з градом, а також шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. Температура у Львові та області становитиме 27-29° тепла.

У неділю, 3 червня, в західних, зокрема у Львівській, північних та Вінницькій областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза, на Прикарпатті помірні дощі; на решті території – без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на крайньому сході місцями 7-9°; вдень 23-28°, процитувала інформацію синоптиків агенція «Інтерфакс-Україна».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук