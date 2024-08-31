У вересні Роману Головатюку мало виповнитися 29 років

На війні загинув 28-річний відомий український кікбоксер Роман Головатюк. Чоловік добровільно пішов захищати України. Про це у суботу, 31 серпня, повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді та у Комітеті молоді і спорту ВРУ.

Роман Головатюк родом Хмельницької області. Як зазначають у Комітеті молоді та спорту, він вважався одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

«Гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой», – йдеться у повідомленні.

Роман Головатюк добровільно став на захист України на початку повномасштабного вторгнення

У Кам'янець-Подільській міській раді розповіли, що Роман залишив спортивну кар’єру на початку повномасштабного вторгнення та добровільно долучився до Збройних сил України.

«Роман був відомим в місті, в Україні, у світі - спортсмен, чемпіон, патріот України, справжній козак. Він зробив потужний внесок в розвиток українського спорту», – написали у Кам'янець-Подільській міській раді.

Що відомо про Романа Головатюка

Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 року у селі Красноставці Хмельницької області, у 2012 році вступив у Подільський державний аграрно-технічний університет, у 2014 році почав займатися у секції кікбоксингу. Чоловік був заслуженим майстром спорту з кікбоксингу WAKO, тренувався в Анатолія Лабатюка.