Андрій Куценко народився у Жовкві, закінчив Львівський університет фізичної культури

На фронті загинув велоспортсмен з Жовкви на Львівщині 34-річний Андрій Куценко. Він воював у складі 47 бригади, загинув ще 3 липня, але Львівська обласна військова адміністрація повідомила про його загибель у понеділок, 8 липня. Прощання із захисником відбудеться у вівторок.

Як повідомляють в ЛОВА, на момент повномасштабного вторгнення спортсмен проживав з сім’єю в Італії, але повернувся додому і добровольцем вступив до лав ЗСУ. Понад два роки він воював на різних напрямках фронту. Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних сил України.

Андрій Куценко народився у Жовкві, закінчив Львівський університет фізичної культури. Десять років (2006-2016) він представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку. Згодом спортсмен проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони України.

«Жовківчанин Андрій Куценко – майстер спорту України міжнародного класу, переможець та призер міжнародних змагань, учасник чемпіонатів Європи та світу, багаторазовий чемпіон України», – повідомляють в управлінні молоді та спорту ЛОВА.

Прощання з Андрієм Куценком відбудеться у вівторок, 9 липня, у Жовкві. Похорон розпочнеться о 12:00 на центральній площі Вічевій у Жовкві.