Мінфінансів зібрало лише 60% від запланованих податкових надходжень за квітень

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що втрати України на військові потреби через повномасштабне вторгнення Росії сягнули 8,3 млрд доларів. Про це міністр розповів в інтерв'ю Reuters.

«Україна була вимушена витратити 245,1 млрд грн (8,3 млрд доларів) на війну з Росією замість розвитку», – розповів глава українського Мінфіну.

За його словами, гроші частина з яких була запланована на розвиток, витрачали на все: від закупівлі та ремонту зброї до екстреної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Наразі в Україні офіційно зареєстровано 2,7 млн переселенців, але реальна кількість у рази вища.

Марченко також зазначив, що уряд зібрав лише 60% від запланованих податкових надходжень за квітень, і нестача частково була доповнена до еквівалента 79,5% грантами від іноземних партнерів.

Згідно з прогнозом міністра, надходження до бюджету в травні-червні – без урахування зовнішньої допомоги – очікуються на рівні 45–50% від запланованого рівня за умови, що ситуація не погіршиться.

У Мінфіні звітували, що джерелами фінансування державного бюджету за період з 24 лютого 2022 року по 10 травня є військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.