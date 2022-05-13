На війну з Росією Україна вже витратила 8,3 млрд доларів, – Мінфін
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що втрати України на військові потреби через повномасштабне вторгнення Росії сягнули 8,3 млрд доларів. Про це міністр розповів в інтерв'ю Reuters.
«Україна була вимушена витратити 245,1 млрд грн (8,3 млрд доларів) на війну з Росією замість розвитку», – розповів глава українського Мінфіну.
За його словами, гроші частина з яких була запланована на розвиток, витрачали на все: від закупівлі та ремонту зброї до екстреної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Наразі в Україні офіційно зареєстровано 2,7 млн переселенців, але реальна кількість у рази вища.
Марченко також зазначив, що уряд зібрав лише 60% від запланованих податкових надходжень за квітень, і нестача частково була доповнена до еквівалента 79,5% грантами від іноземних партнерів.
Згідно з прогнозом міністра, надходження до бюджету в травні-червні – без урахування зовнішньої допомоги – очікуються на рівні 45–50% від запланованого рівня за умови, що ситуація не погіршиться.
У Мінфіні звітували, що джерелами фінансування державного бюджету за період з 24 лютого 2022 року по 10 травня є військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.
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