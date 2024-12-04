Поліція порушила кримінальну справу щодо 25-річного вчителя Цуманського ліцею на Волині за підозрою у розбещенні 15-річного підлітка. За даними правоохоронців, вчитель пропонував неповнолітньому робити «дії сексуального характеру за гроші».

Як повідомила 4 грудня Волинська обласна прокуратура, 25-річному волинянину, вчителю одного із навчальних закладів Луцького району, повідомлено про підозру у розбещенні неповнолітнього (ч.1 ст.156 КК України). За даними слідства, педагог у вересні-жовтні 2024 року вчиняв розпусні дії щодо свого 15-річного колишнього учня, пропонуючи йому «чинити дії сексуального характеру за гроші».

У поліції ZAXID.NET уточнили, що йдеться про вчителя Цуманського ліцею. Раніше волинські ЗМІ, зокрема ІА «Конкурент» повідомляли, що вчителя географії цього ліцеї звинувачують у розбещенні хлопців. Вчитель нібито надсилав хлопцям інтимні фото та пропонував гроші за інтимні послуги.

Наразі правоохоронці проводять розслідування та встановлюють усі обставини. Невдовзі 25-річному вчителю суд обере міру запобіжного заходу.