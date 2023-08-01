На Волині зафіксували перший в цьому році летальний випадок кашлюку. Від ускладнень хвороби померла двомісячна дівчинка з Луцького району.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET лікарка-епідеміологиня Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Новачевська, першими симптомами хвороби у дитини стало підвищення температури і кашель. Поступово напади кашлю ставали все сильнішими, тож батьки звернулись до медиків.

Орієнтовно два тижні дитина перебувала на амбулаторному лікуванні. Окільки воно не дало результатів, дівчинку госпіталізували до інфекційної лікарні. Втім, на той момент дитина вже мала ускладнення: в неї розвинулось запалення легенів, виникло ураження серця та мозку. Незважаючи на зусилля лікарів, дівчинка померла.

Епідеміологи провели обстеження осередку захворювання та виявили у двох старших дітей з цієї родини збудники кашлюка. Тож, імовірно, саме від них заразилось немовля. Відтак дітей госпіталізували. У них хвороба протікає без ускладнень, діти вже йдуть на поправку.

Як зазначила Валентина Новачевська, старші діти з родини не були щеплені від кашлюка. Також щеплення не мала і новонароджена дівчинка. Щоправда, вона і не встигла б його отримати, бо захворіла ще до того, коли їй виповнилось два місяці, коли діти за календарем щеплень отримують першу дозу вакцини.

У центрі контролю хвороб додають, що цьогоріч в області спостерігається сплеск захворюваності на кашлюк. Якщо минулоріч на Волині не фіксували жодного випадку хвороби, то за шість місяців цього року їх нарахували вже 66.

Найефективнішим способом вберегтись від хвороби є щеплення. «Хотіла б закликати батьків зробити своїм дітям щеплення. На першому році життя: в два, чотири та шість місяців, і в 18 місяців ревакцинація. Це первинний вакцинальний комплект, який захистить дитину від хвороби. А якщо дитина і захворіє, то перенесе це без ускладнень», – зазначає Валентина Новачевська.