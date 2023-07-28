На Рівненщині помер тримісячний хлопчик, хворий на кашлюк. Дитина спершу перебувала у райлікарні, тоді у обласній дитячій лікарні в Рівному, але врятувати її життя не вдалося. Епідеміологи встановили, що хлопчик не отримав першу дозу щеплення від цієї хвороби, яку повинен був отримати в два місяці.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Рівненського центру контролю хвороб Юлія Терентьєва, матір дитини звернулась до лікарів Демидівської райлікарні 18 липня. На той момент її тримісячний син вже тиждень мав задишку та сильний кашель.

З'ясувалось, що 14 липня сім'я повернулась з Полтавщини, де перебувала місяць. Також виявилось, що в дитини не було укладеної декларації з сімейним лікарем, а ще що хлопчик досі не отримав вакцину від кашлюка, першу дозу якої діти отримують в віці двох місяців.

Стан хлопчика погіршувався, 18 липня його перевели у реанімацію обласної дитячої лікарні. Незважаючи на надану медичну допомогу, хлопчик помер 22 липня.

Де саме дитина заразилась кашлюком, наразі встановити складно. Матір хлопчика заперечує, що дитина була у контакті з хворими людьми, які мали симптоми застуди чи кашель. Наразі всі членів родини обстежили медики, ні в кого збудника кашлюка не виявили.

За словами Юлії Терентьєвої, на Рівненщині це перший в цьому році летальний випадок кашлюка. Загалом, статистика захворюваності теж суттєво змінилась порівняно з минулим роком: якщо в 2022 році у області був підтверджений лише один випадок хвороби, то в цьому році їх зафіксували аж 22, з яких один – летальний.

Кашлюк – це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Збудник хвороби легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.

Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).