Наразі відомо про 15 корів, інфікованих лейкозом

У Любешівській громаді на Волині зафіксували випадки лейкозу у корів. Це вірусне захворювання, внаслідок якого у тварин виникають пухлини. Наразі відомо про 15 хворих корів у восьми селах.

Як повідомив начальник Камінь-Каширського управління Держпродспоживслужби Анатолій Неродик у коментарі «Суспільному», хворобу зафіксували в селах Ветли, Гірки, Бірки, Цир, Лахвичі, Дольськ, Велика Глуша, Невір.

Зі слів Анатолія Неродика, частина власників уже здали хворих тварин на забій, окремі господарі продовжують їх утримувати. «Це одноосібники, господарств тут немає. Скоріше всього це (хвороба – ред.) привезено з Рівненської області, куди їдуть люди купляти корів. Зараз ведемо з власниками роз'яснювальну роботу», – зазначив посадовець.

Загалом у Камінь-Каширському районі волиняни тримають майже чотири тисячі корів. Як додав посадовець, лікування від лейкозу у корів немає, волинянам рекомендують здавати усіх недужих тварин на забій.

Зазначимо, що лейкоз – це вірусне захворювання великої рогатої худоби. Лейкоз в основному перебігає безсимптомно, що ускладнює його виявлення. При наявності ознак розвитку проявляється злоякісними змінами крові й утворенням пухлин.

«Хвору корову заборонено випасати у загальному стаді до моменту здачі на забій. Також недопустимо реалізовувати продукти з корови для молокопереробних підприємств чи на ринках. Молоко від хворих тварин, які утримуються ізольовано, для особистого споживання потрібно пастеризувати при температурі 80 градусів за Цельсієм», – радять у Камінь-Каширському районному управлінні Держпродспоживслужби.