Посадовця затримали 26 липня в його службовому кабінеті

Правоохоронці викрили 58-річного керівника одного з районних відділів управління Державної міграційної служби на Волині, який вимагав хабарі за виготовлення паспортів. Про це 31 липня повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, посадовець за гроші обіцяв не створювати штучні перешкоди при виготовленні внутрішніх і закордонних паспортів. Так, щомісяця він отримував до 40 тис. грн неправомірної вигоди.

У п’ятницю, 26 липня, правоохоронці викрили чиновника в його службовому кабінеті під час отримання чергового хабара.

Керівнику відділу ДМСУ вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). За скоєне йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Наразі зловмисник перебуває під домашнім арештом.