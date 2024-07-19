Підозрюваний запропонував гроші інспектору в його кабінеті

На волинському пункті пропуску «Устилуг» 52-річний харків’янин пред’явив прикордонникам підроблені документи про інвалідність, а коли йому відмовили у виїзді – запропонував 8400 євро хабара. Про це 19 липня повідомили у Державній прикордонній службі.

«Чоловік прибув у пункт пропуску автомобілем Audi. Під час прикордонного контролю разом із паспортом він надав документи про інвалідність ІІІ групи, тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного та довідку про надання відстрочки від призову на військову службу. Втім, ці документи викликали сумніви у інспектора прикордонної служби», – зазначають у відомстві.

Коли харків’янин почув відмову у виїзді за кордон, то поклав на стіл пачку купюр, в якій було 8400 євро, і сказав: «Тримайте! Чесно, просто випусти, будь ласка, я повернуся! Ви берете гроші, а я через два тижні повертаюся».

Прикордонники викликали на місце події поліцейських, які встановлюють усі обставини події. За пропозицію хабара службовій особі та підроблення документів (ч.1 ст. 369 і ч.4 ст. 358 ККУ), чоловіку загрожує до 68 тис. грн штрафу або до двох років обмеження волі.