Від початку тижня у Львівському прикордонному загоні зафіксували чотири спроби підкупу

У пунктах пропуску «Шегині» та «Грушів» двоє українців намагалися підкупити прикордонників. Про це у суботу, 8 червня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

У пункті пропуску «Шегині» 51-річний уродженець Черкащини прямував на виїзд з України, проте під час перевірки не зміг надати усі потрібні документи. Щоб вирішити питання, спробував підкупити прикордонника, запропонувавши йому 50 євро.

У «Грушеві» 36-річний уродженець Полтавщини також намагався підкупити прикордонника через відсутність документів, що дають право на виїзд за кордон. 50 євро чоловік вклав у паспортний документ.

За фактами підкупу службових осіб прикордонники поінформували представників Нацполіції. Відповідальність за це правопорушення, передбачена ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». До слова, від початку тижня у Львівському прикордонному загоні зафіксували чотири спроби підкупу.