Любешівський районний суд виніс вирок адміністраторці Telegram-каналу Катерині Хлистик за публікацію інформації про місця та час вручення повісток працівниками ТЦК та СП. За скоєне їй призначили три роки пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку від 13 листопада, із квітня до травня 2024 року адміністраторка Telegram-каналу Катерина Хлистик публікувала інформацію про населені пункти Камінь-Каширського району, де роздають повістки чоловікам. Загалом на її канал підписалися 992 людини.

Обвинувачена свою провину визнала. Відомо, що вона уродженка села Дубравци Республіки Білорусь, має трьох малолітніх дітей, непрацевлаштована, раніше судима не була.

Суддя Ольга Цибень визнала жінку винною за ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) й призначила покарання – три роки пробаційного нагляду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.