На Волині госпіталізували тримісячну дитину, яка отруїлась водою з криниці. Як виявилось, вода, яку батьки дитини використовували для приготування їжі, містила перевищення нітратів у чотири рази.

Як повідомили у прес-службі Волинського обласного центру контролю хвороб, батьки немовляти використовували криничну воду для приготування їжі та пиття. Дитина споживала її впродовж двох тижнів.

Згодом її стан погіршився, дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. За фактом отруєння спеціалісти центру контролю хвороб провели дослідження води з криниці. У зразках питної води було виявлено перевищення вмісту нітратів у понад чотири рази.

«Спеціалісти центру провели бесіду із батьками про використання безпечної бутильованої питної води , надіслали лист голові Горохівської громади щодо проведення дезінфекції колодязів та роз'яснювальної роботи з профілактики метгемоглобінемії в громаді», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що наразі стан дитини, яка досі перебуває у медзакладі, стабілізувався. Спостерігається позитивна динаміка.

Як додають спеціалісти, при вживанні води чи продуктів з високою кількістю нітратів у людей виникає водно-нітратна метгемоглобінемія. Іншими словами, у людей виникає кисневе голодування тканин внаслідок порушення транспортування кисню кров'ю. Нітратна інтоксикація проявляється посинінням шкіри та слизових оболонок. Симптомами хвороби також є блювання, пронос, збільшення слиноутворення.

Гостре нітратне отруєння у немовлят у 7-8 % випадків зумовлює смерть. Чутливі до нітратів також люди похилого віку, хворі на анемію, ті, у кого є захворювання дихальної та серцево-судинної систем.

Щоб запобігти отруєнням дітей і розвитку водно-нітратної метгемоглобінемії, не рекомендується використовувати воду з джерел нецентралізованого водопостачання — бюветів чи колодязів без висновку про її безпечність.