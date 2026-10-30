Вилучені монети конфіскували у власність держави

Любомльський районний суд Волинської області визнав винною у контрабанді культурних цінностей киянку Еллу Єрмаченко. Жінка намагалася вивезти за кордон 223 старовинні монети. За це вона отримала рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 27 жовтня, вранці 6 березня обвинувачена їхала потягом «Київ – Хелм». Під час прикордонно-митного контролю в пункті пропуску «Ягодин» у неї виявили 223 монети з ознаками старовини.

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Щоб приховати їх від митників, Елла Єрмаченко розклала монети у 26 маленьких зіп-пакетів, які помістила у два більші. Один сховала серед особистих речей у валізі, інший – у кишені спортивної кофти.

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Серед вилучених монет була, зокрема, монета номіналом 1 півторак 1621 року карбування (Бидгощ), що перебувала в обігу на території Речі Посполитої за часів правління Сигізмунда III (1587–1632 роки) з контрамаркою у формі якоря.

У суді жінка повністю визнала свою вину. Вона підтвердила, що справді мала намір перевезти монети до Іспанії.

Суддя Сергій Шеремета визнав Еллу Єрмаченко винною за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда культурних цінностей) і призначив їй три роки позбавлення волі. Водночас звільнив жінку від реального покарання з випробуванням на один рік. Вилучені монети конфіскували у власність держави. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.