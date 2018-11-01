На вул. Гнатюка у Львові змінять організацію дорожнього руху

На вулиці Гнатюка та на площі Григоренка встановлять знаки «зупинка заборонена», щоб розвантажити цей напрямок від запаркованих автомобілів. Відповідне рішення прийняла міська комісія з безпеки дорожнього руху

На вул. Гнатюка мають встановити два знаки «зупинка заборонена» для безперешкодного проїзду машин з просп. Свободи. Раніше біля залізничних кас був паркінг ЛКП «Львівавтодору», який уже ліквідували. Однак на місці паркінгу ще стоїть непрацюючий паркомат, тому водії понині там паркують авто. Знак «зупинка заборонена» унеможливить паркінг на вул. Гнатюка і таким чиною водії зможуть рухатися двома смугами на цій вулиці.

У подальшому тут також встановлять знак, що дозволятиме рух з двох смуг на вул. Листопадового Чину, а з правої смуги – до перехрестя вул. Менцинського.

Ще один знак «зупинка заборонена» встановлять на площі Григоренка зі сторони Львівського університету.

Схема розташування нових дорожніх знаків на вул. Гнатюка

Нагадаємо, що незабаром частину проспекту Свободи та вул. Дорошенка закриють для проїзду приватного транспорту. У зв’язку із цим збільшиться транспортне навантаження на вул. Гнатюка, бо саме нею транспорт виїжджатиме в сторону вул. Бандери.