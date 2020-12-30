На вул. Кульпарківській курсують тролейбуси №22 та 30

У Львові наступного року реконструюють тролейбусну контактну мережу на вул. Кульпарківській. За півроку підрядник має замінити 3,4 км мережі без перекриття вулиці.

Нову контактну мережу від вул. Городоцької до вул. Наукової прокладатиме група компаній ТОВ «Вальво» (Україна), ТОВ «Магістраль Інжиніринг» (Україна), ТОВ «Еле-Комп» (Польща) та ТОВ «Електротехніка» (Чехія). Загальна вартість робіт – понад 2,9 млн євро. Кошти на реконструкцію контактної мережі виділив ЄБРР.

«Зараз ми перебуваємо на порозі модернізації всього рухомого транспортного складу підприємства. Відповідно, якісна експлуатація можлива за умови модернізації транспортної мережі. Тому реконструкція тролейбусної контактної мережі на вул. Кульпарківській дозволить нам з'єднати тролейбусом Сихівський масив, масив вул. Наукової і приміського вокзалу. А при наявності тролейбусів з автономним ходом ми запустимо тролейбус до залізничного вокзалу», – розповів директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо.

Роботи почнуть виконувати вже наступного року й мають завершити за шість місяців. При цьому на час реконструкції вулицю не перекриватимуть. Під час реконструкції підрядник має замінити опори та контактну мережу й перелаштувати інженерні мережі на нові опори.

Нагадаємо, що контактну мережу на вул. Кульпарківській реконструюють у межах проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у Львові» загальною вартістю 22 млн євро. Сума кредиту від ЄБРР становить 17,5 млн євро, ще 4,5 млн євро – дофінансовують із міського бюджету.