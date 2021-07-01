Ділянка вул. Стуса біля зупинки «Стадіон Україна» та повороту на вул. Липова Алея є місцем концентрації ДТП між автомобілями, трамваями і пішоходами

Управління транспорту Львівської міськради пропонує змінити організацію дорожнього руху на вул. Стуса, поблизу зупинки «Стадіон Україна» та перехрестя з вул. Липова Алея. Проект нової схеми ОДР винесли на громадське обговорення.

Як повідомили у четвер, 1 липня, в міському управлінні транспорту, ця ділянка вул. Стуса є аварійною. Найчастіше ДТП трапляються на виїзді з вул. Липова Алея та в районі трамвайної зупинки «Стадіон Україна», а також ДТП з трамваями навпроти виїзду з вул. Липова Алея та з пішоходами на нерегульваному переході.

«Основними причинами є значні перевищення водіями максимально допустимої швидкості (з вересня по жовтень 2020 року сталося 33228 перевищень), неуважність та довколишня інфраструктура, яка штовхає водіїв до порушень ПДР», – інформують в управлінні транспорту.

За схемою пропонують візуально звузити проїзну частину, щоб стимулювати водіїв не перевищувати швидкість, зробити проблемні місця – виїзд із вул. Липова Алея та місця розвороту – безпечнішими. Також на пішохідному переході за наявності фінансування встановлять світлофор.

Спеціаліст відділу паркування та організації дорожнього руху Львівської міськради Володимир Харчихін розповів ZAXID.NET, що проїзну частину візуально звузять завдяки притротуарним острівцям безпеки та розмітці. Тобто, фізично вулиця стане вужчою лише в межах пішохідного переходу.

«Пропонується змінити ОДР так, щоб в аварійних місцях виконання маневру стало безпечнішим та інтуїтивно зрозумілішим. Притротуарні острівки безпеки будуть на нерегульованому пішохідному переході біля трамвайної зупинки "Стадіон Україна" для покращення безпеки пішоходів та звуження проїзної частини – стимулювання водіїв зменшувати швидкість при підїзді до пішохідного переходу», – пояснив він.

Пропонована схема зміни організації дорожнього руху на вул. Стуса (клікніть для збільшення)

23 червня на засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху управління транспорту запропонувало нову схему організації дорожнього руху на цій ділянці, однак перед прийняттям остаточного рішення схему виставили на громадське обговорення. Пропозиції та зауваження до схеми зміни ОДР на вул. Стуса прийматимуть до 16 липня на електронну пошту: [email protected]

Нагадаємо, що вул. Стуса реконструювали упродовж 2015-2016 років, коли прокладали трамвайну колію на Сихів. У межах цього проекту на вул. Стуса збудували новий каналізаційний колектор вартістю 11 млн євро.