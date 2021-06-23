Розмітки «вафельниці» наностять на проблемних перехрестях міста

На перехресті вулиць Горбачевського та Котляревського у Львові нанесуть розмітку «вафельницю», Таке рішення у середу, 23 червня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Із пропозицією нової розмітки на перехресті Котляревського – Горбачевського виступила патрульна поліція Львівщини. Як розповів ZAXID.NET спеціаліст відділу паркування та організації дорожнього руху Львівської міськради Володимир Харчихін, нова розмітка «вафельниця» має спростити виїзд із вул. Котляревського.

Розмітка «вафельниця» – це сукупність перехрещених ліній, обмежена прямокутним або квадратним контуром, на якій автомобілям заборонено зупинятись. Зазвичай такі розмітки наносять на перехрестях, щоб під час заторів автомобілі не виїжджали на середину перехрестя і не блокували рух транспорту. Згідно з Правилами дорожнього руху, водіям заборонено виїжджати на перехрестя навіть на зелене світло, якщо утворився затор. Штраф за таке порушення становить 425 грн.

Напрямок руху на вул. Котляревського, при цьому, залишать без змін. Натомість на вул. Горбачевського ліквідують один пішохідний перехід та облаштують новий ближче до вул. Генерала Чупринки. Також на вул. Котляревського заборонять рух вантажного транспорту.

Нова схема ОДР на перехресті Горбачевського - Котляревського

До 23 липня Франківська районна адміністрація має нанести розмітку та встановити нові дорожні знаки. Після цього на перехресті запрацює нова організація дорожнього руху.