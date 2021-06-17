Розмітки «вафельниці» наностять на проблемних перехрестях міста

На перехресті вулиць Кульпарківська – Перфецького нанесли розмітку «вафельниця». Ця розмітка має нагадувати водіям про заборону виїжджати на перехрестя, якщо немає можливості його проїхати.

Як повідомив ZAXID.NET спеціаліст відділу паркування та організації дорожнього руху Львівської міськради Володимир Харчихін, раніше рішення про розмітку-«вафельницю» на цьому перехресті ухвалила Міська комісія з безпеки дорожнього руху.

«Розмітку нанесли для кращого візуального орієнтування водіїв, додаткового попередження про недопустимість зупинки на перехресті і заборони виїзду на нього, якщо попереду утворився затор і проїхати його за час горіння зеленого світла світлофора не вдастся», – пояснив Володимир Харчихін.

Також на цьому перехресті мали б встановити камери відеоспостереження, завдяки яким поліцейські зможуть фіксувати порушення і штрафувати водіїв. Однак наразі перехрестя працює без камер.

Розмітка «вафельниця» – це сукупність перехрещених ліній, обмежена прямокутним або квадратним контуром, на якій автомобілям заборонено зупинятись. Зазвичай такі розмітки наносять на перехрестях, щоб під час заторів автомобілі не виїжджали на середину перехрестя і не блокували рух транспорту.

Згідно з Правилами дорожнього руху, водіям заборонено виїжджати на перехрестя навіть на зелене світло, якщо утворився затор. Штраф за таке порушення становить 425 грн.

Нагадаємо, що першу розмітку «вафельницю» у Львові нанесли на перехресті вул. Пасічна – Медової Печери торік.