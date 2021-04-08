На вул. Кульпарківській часто трапляються ДТП, коли автомобілі заїжджають або виїжджають до прилеглих територій

У Львові змінять організацію дорожнього руху на частині вул. Кульпарківської, де часто трапляються важкі ДТП. Тут заборонять ліві повороти та розширять невелику ділянку вулиці до п'яти смуг.

Міська комісія з безпеки дорожнього руху (КБДР) під час засідання 7 квітня прийняла рішення реорганізувати рух транспорту на частині вул. Кульпарківської від вул. Наукової до повороту на вул. Трускавецьку. Йдеться про ділянку вулиці загальною протяжністю близько 500 метрів. Ця ділянка вул. Кульпарківської є у переліку місць, де у Львові найчастіше трапляються ДТП з загиблими або з важкими травмами.

«Основною проблемою є те, що часто водії перевищують швидкість на вул. Кульпарківській. ДТП найчастіше трапляються при лівому повороті під час заїзду та виїзду автомобілів з житлових комплексів, гаражів, СТО тощо», – пояснив ZAXID.NET спеціаліст відділу паркування та організації дорожнього руху Львівської міськради Володимир Харчихін.

Для того, щоб зробити цю ділянку вул. Кульпарківською більш безпечною для учасників дорожнього руху, тут вирішили заборонити ліві повороти на прилеглі території.

«Автомобілі, яким потрібно буде повернути ліворуч, будуть розвертатися або на кільці Кульпарківська-Наукова, або на кільці на вул. Трускавецькій, або ж можуть їхати за місто на об’їзну дорогу, де також є перехрестя з круговим рухом», – пояснює Володимир Харчихін.

На вул. Кульпарківській (від Наукової до Трускавецької) змінять організацію руху

КБДР також вирішила розширити невелику частину вул. Кульпарківської для повороту на вул. Трускавецьку. Це необхідно, щоб автомобілі, які повертатимуть на вул. Трускавецьку, не блокували основний потік на вул. Кульпарківській.

ЛКП «Львівавтодор» має виготовити проектно-кошторисну документацію, після чого звернутись за виділенням додаткових грошей на реалізацію цього проекту. Наразі невідомо, коли саме впровадять зміни в організації руху на вул. Кульпарківській.