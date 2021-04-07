Світлофор встановлять на пішохідному переході, що йде через колію на вул. Княгині Ольги

Міська комісія з безпеки дорожнього руху (КБДР) під час засідання у середу, 7 квітня, прийняла рішення встановити світлофор на пішохідному переході на вул. Княгині Ольги, що біля повороту на вул. Бойчука. На цьому переході автомобілісти часто збивають пішоходів, і світлофор має зробити цю ділянку більш безпечною для всіх учасників дорожнього руху.

На пішохідному переході на вул. Княгині Ольги біля повороту на вул. Бойчука неодноразово траплялись ДТП через перевищення водіями швидкості. Остання ДТП тут трапилась 3 квітня, коли автомобіль збив пішохода. Після удару чоловіка відкинуло на 15 метрів, він вижив.

Раніше комісія з безпеки дорожнього руху уже приймала рішення облаштувати на цьому переході світлофор під час майбутніх робіт з реконструкції колії. Однак через небезпечність цього переходу комісія ще раз розглянула це питання на засіданні 7 квітня і вирішила облаштувати тут світлофор, не чекаючи на реконструкцію колії на вул. Княгині Ольги.

Так, ЛКП «Львівавтодор» має замовити проектно-кошторисну документацію, а у бюджеті розвитку на 2021 рік передбачать гроші, щоб встановити світлофор ще цього року.