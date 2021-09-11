На Яворівщині батько заднім ходом переїхав на смерть дворічну доньку
Дитина померла ще до приїзду лікарів
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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31-річний батько не помітив дитину і збив її на смерть, виїжджаючи заднім ходом з власного подвір'я
Ввечері п'ятниці, 10 вересня, у Яворівському районі, 31-річний чоловік на смерть збив свою дворічну дитину. Аварія трапилася близько 21:00 у селі Дебрі, повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.
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Мешканець села Дебрі переїхав дворічну дівчинку, коли заднім ходом виїжджав автомобілем з власного подвір'я. Чоловік керував бусом Opel Movano.
Дитина померла ще до приїзду медиків.
Водієві, який збив дитину, 31 рік. У прес-службі поліції ZAXID.NET повідомили, що чоловік вже затримайний, йому загрожує до восьми років ув'язнення.
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