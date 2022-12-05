В Івано-Франківську запустили РГК Метрологічний центр, де відбуватиметься повірка газових лічильників з усього західного регіону України. Головна особливість Метрологічного центру у тому, що тут цикл повірки лічильників повністю автоматизований, що дозволяє уникнути помилок та неточностей.

Метрологічний центр RGC-Metering Захід обладнаний автоматизованим обладнанням inotech Meter Calibration Systems GmbH (Німеччина), Ametek, Hess. Метрологічний центр працює за принципом Smart Factory, що належить до технології Industry 4.0: використання таких новітніх технологій наближає до світових стандартів. Обладнання у Метрологічному центрі забезпечує повний технологічний цикл повірки лічильника в автоматизованому режимі, без участі людини.

«Відкриття метрологічного центру RGC-Metering Захід – визначна подія. В першу чергу тим, що під час війни нам вдалося збудувати таке сучасне підприємство і створити нові робочі місця. Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, повністю виконують свої зобов’язання перед співробітниками й бюджетами всіх рівнів в частині сплати податків. Це допомагає країні тримати економічний фронт», – розповів під час відкриття Метрологічного центру операційний директор РГК Олексій Тютюнник.

З його слів, проект регіональної газової компанії дозволить підвищити якість обслуговування 200 тис. клієнтів на рік, а фактично – це 2 млн клієнтів РГК, які живуть на заході Україні.

«Враховуючи те, що велика кількість людей релокувалася в ці регіони, то це досить своєчасний і необхідний проект для посилення та покращення роботи з нашими абонентами», – додав Олексій Тютюнник.

Всі повірочні лінії Метрологічного центру одночасно оснащені інфрачервоними, оптичними, низькочастотними перетворювачами та імпульсними дисками. Ключові процеси контролюються дистанційно та не вимагають втручання людей. Це дозволило прискорити процеси та виключити помилки, пов’язані з людським фактором та оптимізувати роботу персоналу. За три хвилини тут повіряють 60 побутових лічильників, тоді як раніше на повірку такої партії лічильників витрачалось майже 2,5 години.

У Метрологічному центрі виготовлятимуть смарт-лічильники, завдяки яким покращиться достовірність обліку газу.

«Як ви знаєте, наразі потрібно подавати показники споживання природного газу. Смарт-лічильник якраз виключає оцей суб'єктивний вплив споживача газу, передав-не передав, встиг-не встиг. Таким чином ми підіймаємо достовірність обліку газу в Україні в цілому», – пояснює начальник Метрологічного центру Петро Джочко.

Окрім того, у Метрологічному центрі є сучасна лабораторія, де визначають фізично-хімічні показники природного газу. Тут також планують проводити збірку промислових лічильників.

«В наступному році ми плануємо виготовити 230 тис побутових лічильників, в тому числі 16 тис. смарт лічильників. Крім того, повірити близько 300 тис. побутових лічильників та повірити 3 тис. промислових лічильників», – розповідає керівник проектів з метрології РГК Андрій Лашко.

Додамо, що це вже друге таке підприємство у Східній Європі. Перший РГК Метрологічний центр був відкритий у Харкові у 2020 році, у планах РГК - збудувати ще три такі центри. Це дозволить щорічно повіряти до 1 млн побутових лічильників та понад 20 тис. промислових лічильників, що повністю задовільнить потреби українських споживачів газу.