Своєчасна повірка газового лічильника дозволяє уникнути різних несправностей, які можуть впливати на точність показників

Газовий лічильник вимірює кількість спожитого побутового газу, а отже є одним із найбільш важливих приладів у домівці. Лічильник – складний вимірювальний прилад від якого залежить кількість вимірювального газу. А від справної роботи лічильника залежить, наскільки точні показники газу ви в результаті подаєте оператору газорозподільних мереж (ГРМ) з 1 до 5 числа кожного місяця.

Щоб бути впевненим у кількості спожитого газу, лічильник необхідно періодично здавати на повірку. Ця процедура не складна і виконується рідко, але допомагає економити на газі завдяки точності передачі показань.

Коротко розповідаємо, що таке повірка газового лічильника, коли і кому необхідно її проходити.

Що таке повірка лічильника і як її проводять?

Повірка лічильника – це процедура, яка визначає справність лічильника та достовірність обліку газу. Повірка газового лічильника проводиться раз або вісім років, в залежності від типу і виробника приладу. Повірку проводить уповноважена організація «Львівстандартметрологія» на замовлення АТ «Львівгаз», що працює під брендом «Регіональної газової компанії».

Загалом повірка лічильника складається з декількох етапів:

Обстеження

Перед монтажем проходить обстеження лічильника газу:

наявність, цілісність та співпадіння номерів пломб АТ «Львівгаз» на приєднувальних патрубках;

цілісність пломб заводу-виробника на лічильному механізмі та корпусі лічильника;

зовнішній вигляд лічильника, відсутність на ньому механічних пошкоджень або інших ознак несанкціонованого втручання;

номер газового лічильника, його показання;

функціонування лічильника;

наявність несанкціонованого газопроводу.

Зняття лічильника

Зняття лічильника газу на періодичну повірку здійснюють у присутності споживача. Тобто представники АТ «Львівгаз» попередньо узгоджують з вами зручний час та приходять, щоб забрати лічильник на повірку. За необхідності розпломбування лічильника газу представник оператора ГРМ складає відповідний акт, який підписується споживачем.

Встановлення тимчасового лічильника

На період повірки лічильника споживачу встановлюють тимчасовий прилад фіксації об'єму використаного природного газу. Якщо ж на період зняття лічильника газу на повірку неможливо встановити інший, розрахунок зі споживачем здійснюються на основі середньомісячного обсягу споживання газу за аналогічний період попереднього року або фактичний період споживання, якщо він становить менше шести місяців.

Безпосередньо перевірка лічильника

Обстеження приладу обліку газу проводиться метрологами в лабораторії з повірки лічильників, обчислювачів та перетворювачів АТ «Львівгаз». Працівники обстежують прилади, зокрема встановлюють ступінь придатності лічильників до застосування та видають заключення про придатність/непридатність лічильника.

Повернення лічильника

Якщо лічильник газу пройшов періодичну повірку, оператор ГРМ протягом двох місяців з моменту зняття повертає його споживачу. Якщо ж лічильник під час повірки визнали непридатним до експлуатації, оператор ГРМ приймає рішення про заміну на новий, враховуючи різні технічні чинники.

Після встановлення повіреного лічильника газу «Львівгаз» його пломбує, про що складає відповідний акт, який має підписати споживач або довірена особа.

Чому повірка лічильника – це настільки важливо?

Як розповів ZAXID.NET в.о. головного метролога АТ «Львівгаз» Ігор Боровий, під час повірки лічильника перевіряється його працездатність, а отже і те, наскільки точно він рахує об'єм спожитого газу. Тому щоб точно бути впевненими, що ви нічого не переплачуєте, варто таки періодично перевіряти лічильник.

«Великих відхилень від норми, як правило, немає, і похибка може становити до 3% як в сторону споживача, так і в сторону оператора ГРМ. Але лічильники повіряти потрібно, щоб були точні дані і щоб похибка була якомога меншою», – пояснює Ігор Боровий.

У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу не повірений з вини споживача (наприклад, якщо споживач відмовився відчиняти двері працівникам АТ «Львівгаз»), покази лічильника вважаються недійсними і нарахування за спожитий природний газ проводиться за нормами споживання.

Окрім того, кожен газовий лічильник – це частина великої газорозподільної системи. І якщо вчасно не налаштовувати лічильники і не перевіряти їх на справність, то це може негативно вплинути на стабільність всієї мережі, наголошує Ігор Боровий.

Якщо ж ви самі підозрюєте, що ваш лічильник працює неправильно, то не варто чекати 8 років. Зверніться у клієнтські простори 104.ua на Львівщині або за телефонами 032 29-07-104, 032 24-23-104, 067 21 77 104, 067 33 32 104. При цьому вам запропонують написати заяву, в якій потрібно вказати всі виявлені вами недоліки у роботі приладу обліку.

Отож, якщо вам телефонують з «Львівгазу» з повідомленням про необхідність повірки газового лічильника – не варто хвилюватись. Навпаки – вчасна повірка приладу може допомогти економити газ, а отже і ваші кошти.

***

ZAXID.NET веде спецпроект спільно з «Львівгазом», що працює під брендом «Регіональної газової компанії». У розділі «Дім» ми розказуємо, як подбати про тепло в вашій оселі, витративши мінімум коштів.